Англія

Сума трансферу склала трохи менше десяти мільйонів фунтів стерлінгів.

Атланта Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником Ньюкасла Мігелем Альміроном.

Угода з 30-річним парагвайцем розрахована до літа 2027 року. Також у контракті є опція продовження ще на один сезон.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додамо, що Альмірон саме з Атланти перебрався до Ньюкаслу у 2019 році.

Цього сезону Альмірон провів 14 матчів, в яких результативними діями не відзначався.

За підсумками минулого сезону Атланта посіла дев'яте місце у Східній конференції МЛС, після чого дійшла до чвертьфіналу плей-оф.