Італія

Відступні португальця становлять 175 мільйонів.

Мілан відмовився продавати нападника Рафаела Леау в зимове трансферне вікно. У підписанні португальця був зацікавлений Ан-Наср.

За відомостями Tuttosport, нещодавно саудівський клуб запропонував за 25-річного футболіста 100 млн євро, але "россонері" відповіли відмовою. Відступні, прописані в контракті форварда — 175 млн євро.

Рафаел Леау записав на свій рахунок вісім забитих м'ячів і сім результативних передач, провівши 29 матчів за Мілан у всіх турнірах нинішньої кампанії. Портал Transfermarkt оцінює вартість зірки Серії А в 75 млн євро.

Договір гравця розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Даніель Мальдіні поповнив склад Аталанти.