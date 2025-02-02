Італія

Спочатку це буде оренда до кінця сезону.

Польський фланговий півзахисник італійської Роми Нікола Залевські цьогорічного зимового трансферного вікна перебував у полі зору чималої кількості клубів.

Переважним чином, у 23-річному виконавці були зацікавлені колективи з Туреччини накшталт Галатасарая, проте під завісу періоду переходів почали з’являтись варіанти й із клубами Серії A.

Міланський Інтер був серед них, і в підсумку цей трансферний раунд залишився за "зміями".

Їхня пропозиція оренди до завершення сезону за 0,6 млн євро та подальший можливий викуп за 6,4 млн євро виявилась переможною в цій суперечці за гравця.

У цьому сезоні на рахунку Залевські 17 матчів та дві гольові передачі.