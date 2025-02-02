Італія

Півзахисник не став чекати на диво у Лондоні.

Італійський центральний півзахисник Чезаре Казадеї влітку 2022 року перейшов до лондонського Челсі з міланського Інтера за 14,86 млн євро, проте вже за пів року його через брак ігрової практики відправили в оренду до Редінга.

Із часом ситуація не пішла на покращення, тож половину попередньої кампанії 22-річний виконавець також провів у іншому клубі — у Лестері.

А коли італієць розпочав поточний сезон у складі колективу Енцо Марески, то максимальний статус, який він міг би отримати, був гравець так званого "другого складу", який "сині" залучають для протистоянь у різноманітних кубках та Лізі конференцій УЄФА.

Загалом, Казадеї провів 424 хвилини в шести матчах, а вже цієї зими сповістив про бажання залишити клуб.

Італійський Торіно взявся допомогти виконати вимогу гравця, і забезпечив собі трансфер за 15 млн євро + 15% від наступного продажу футболіста.