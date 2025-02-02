Італія

Команди порадували глядачів трьома голами.

На Стадіо Артеміо Франкі в рамках 23-го туру італійської Серії А-2024/25 Фіорентина протистояла Дженоа.

Господарі поля в першому таймі зусиллями Мойзе Кіна та Альберта Гудмундссона сформували комфортну для себе перевагу в два голи. У другій половині зустрічі гості відповіли лише одним своїм результативним ударом у виконанні Коні Де Вінтера, не зумівши уникнути поразки.

Фіорентина з 39-ма очками йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Дженоа з 26-ма заліковими балами перебуває на 12-й сходинці.

Фіорентина — Дженоа 2:1

Голи: Кін, 9 Гудмундссон, 30 — Де Вінтер, 55

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Мандрагора, Річардсон (Комуццо, 56) — Фолоруншо, Гудмундссон, Бельтран (Парізі, 71) — Кін (Куаме, 83)

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Екатор, 82), Де Вінтер, Васкес, Мартін — Торсбю (Екубан, 66), Мазіні (Бадель, 82), Френдруп — Корне (Вітінья, 46), Пінамонті, Міретті (Мессіас, 66)

Попередження: Бельтран, Фолоруншо, Комуццо — Де Вінтер