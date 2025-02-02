Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Матчем Ювентус — Емполі відкривали недільну програму 23-го туру Серії А.

Де Шільйо дуже швидко відкрив рахунок, забивши на четвертій хвилині протистояння. Втім, у другому турі Ювентус перевернув гру з ніг на голову.

Спочатку Коло Муані оформив дубль за три хвилини, а Влахович та Консейсан закрили цей матч — 4:1.

Ювентус обійшов Лаціо і піднявся на четверте місце. Емполі залишився 17-м.

Ювентус - Емполі 4:1

Голи: Коло Муані, 61, 64, Влахович, 90, Консейсан, 90+2 - Де Шильйо, 4

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Вейга, Веа — Локателлі, Маккенні (Тюрам, 85) — Їлдиз (Влахович, 65), Копмейнерс, Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 85) — Коло Муані

Емполі: Васкес — Мар'януччі, Ісмайлі (Гоглічідзе, 59), Де Шильйо — Г'ясі, Гендерсон, Анжорін, Какаче — Еспозіто, Фацціні — Коломбо

Попередження: Г'ясі, Малех

Вилучення: Малех, 84