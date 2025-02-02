Наставник прокоментував нічию проти Мілана.
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі підбив підсумки міланського дербі, яке пройшло в рамках 23-го туру чемпіонату Італії.
Нагадаємо, що зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1, а Інтер зміг відігратися на 93-й хвилині. Фахівець похвалив свою команду, яка впоралася з усім, крім невезіння, водночас він привітав суперника з прекрасною грою.
"Ми дуже добре зіграли в другому таймі і заслуговували на більше, але давайте не забувати, що ми зустрічалися з дуже хорошим суперником", — сказав Індзагі в ефірі Sky Sport Italia.
Нагадаємо, що Інтер посідає другу сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Наполі двома очками.