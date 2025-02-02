Італія

Рома з Довбиком пішла від поразки Наполі в компенсований час

Команда Антоніо Конте не скористалась похибкою Інтера, тоді як колектив Клаудіо Раньєрі втратив можливість наблизитись до Мілана, але хоча б не відстав.

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Рома — Наполі 1:1

Голи: Анхеліньйо, 90+2 — Спінаццола, 29



Рома: Свілар — Ренсх (Бальданці, 80), Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві (Салемакерс, 55), Коне (Паредес, 56), Крістанте (Довбик, 64), Пізіллі, Анхеліньйо — Суле, Шомуродов (Дібала, 80).



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано (Распадорі, 86), Лукаку (Сімеоне, 81), Нерес (Маццокі, 76).



Попередження: Коне, Пізіллі — Політано