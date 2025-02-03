Трансфер на завершення зимової кампанії.
Заключний день зимового трансферного вікна настав у багатьох країнах Європи, і зокрема в Італії та Данії, а отже в клубів залишається дуже мало часу для того, аби завершити свої останні підписання.
Чи буде серед них перехід данського центрального захисника Олівер Провстгора з Вайле до римського Лаціо — питання наразі залишається відкритим.
"Орли" в останній момент висловили зацікавленість у 21-річному футболісті й наразі ведуть перемовини щодо його придбання.
Компенсація за капітана Вайле має бути не надто коштовною — Лаціо розраховує на 4 млн євро, оскільки чинний контракт гравця діятиме всього до літа 2026 року.
Тим часом римляни із свого боку запропонували угоду на чотири роки, і футболіст уже прибув до Риму на медогляд.
У цьому сезоні данської Суперліги Провстгор провів 16 матчів.