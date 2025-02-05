Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка Італії, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Ромою.

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан до сьогоднішнього поєдинку підходить на тлі втрати перемоги над Інтером у номінально домашньому Дербі делла Мадонніна (1:1). Гол Стефана де Врея в компенсований час врятував "нерадзуррі" від третьої поспіль поразки "россонері" в сезоні-2024/25. Тим не менш, попри принциповість зустрічі, нічийний результат є явно не найгіршим варіантом для команди Сержіу Консейсана.

Подібним чином Ромі вдалося уникнути домашньої поразки від Наполі (1:1). Взяття воріт у виконанні Анхеліньйо в компенсований час перервало семиматчеві переможні серії "джаллороссі" й "адзуррі". Цікаво, що з ідентичним рахунком наприкінці 2024 року колектив Клаудіо Раньєрі поділив очки з підопічними тоді ще Паулу Фонсеки на Стадіо Джузеппе Меацца в чемпіонаті Італії.

В 1/8 фіналу турніру Мілан і Рома святкували розгромні домашні звитяги над представниками Серії Б. "Россонері" розібралися з Сассуоло (6:1), тоді як "джаллороссі" впоралися з Сампдорією (4:1). Зазначимо, що в Кубку Італії клуби зустрінуться вперше з 2007 року. Тоді протистояння відбулося в рамках півфіналу, а вийти до наступного раунду вдалося столичному клубу, який у підсумку й здобув трофей.

Рома під керівництвом Раньєрі помітно покращила свою форму, але виїзні матчі все ще є слабким місцем "джаллороссі". "Россонері" в той же час не знають смаку поразок в останніх десяти поєдинках на власному полі, хоч п'ять із них і завершилися внічию. Мілан Консейсана продемонстрував свій потенціал у Суперкубку на початку січня й сьогодні увечері спробує наблизити себе до другого трофея.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — Пулішич, Абрагам, Леан

Рома: Свілар — Ренсх, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

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