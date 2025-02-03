Італія

Туринці підсилилися універсальним захисником.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання універсального захисника Ллойда Келлі, права на якого належать Ньюкасл Юнайтед.

26-річний англієць перейшов до табору "старої синьйори" на правах оренди до кінця сезону за 3 мільйони євро плюс додаткові витрати в 0,8 млн.

При цьому у звіті Ювентуса щодо угоди зазначається, що при досягненні певних спортивних результатів, які оцінюються як дуже ймовірні, туринський клуб викупить Келлі на постійній основі наприкінці сезону за 14,5 млн євро (виплата протягом наступних трьох років) + додаткові витрати у розмірі 2,7 млн ​​євро.

Таким чином, загальна сума трансферу Келлі з Ньюкасла до Ювентуса має скласти 17,5 млн євро без урахування додаткових витрат.

У цьому сезоні Ллойд Келлі провів за "сорок" 596 хвилин у 14 матчах, в яких він віддав один асист і заробив два попередження.