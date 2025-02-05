Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 4 лютого 2025 року.
Бергамаська Аталанта напередодні на власному полі поступилась Болоньї в рамках чвертьфіналу Кубка Італії.
Долю матчу, який відбувався загалом за рівним для обох команд сценарієм, вирішив єдиний м’яч "россоблу" із стандарту наприкінці зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Болонья у чвертьфіналі Кубка Італії-2024/25:
Аталанта — Болонья 0:1
Гол: Кастро, 80
Аталанта: Патрісіу — Джимсіті, Гін, Толой (Пош, 72) — Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Куадрадо, 59) — Пашалич (Самарджич, 59) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 66), Ретегі (Мальдіні, 59).
Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Лікоянніс — Фройлер, Побега (Казале, 78) — Ндоє, Фаббіан (Моро, 66), Одгор (Домінгес, 41) — Даллінга (Кастро, 78).
Попередження: де Рон — Гольм