Італія

Історії після завершення трансферного вікна.

Італійська Рома цьогорічного зимового трансферного вікна була не проти вирішити питання трансферу опорного півзахисника Браяна Крістанте й активно працювала над цим аж до останнього.

Найбільш імовірним сценарієм був обмін 29-річного виконавця на марокканського центрального півзахисника Фіорентини Аміра Річардсона.

Однак, як повідомляє місцева преса, на цей потенційний трансфер суттєвий вплив мав перехід до "лілій" півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі, і коли той таки стався на правах оренди, клуб із Флоренції перестав бути зацікавленим у футболісті "вовків".

Крістанте в цьому сезоні провів 21 матч, забивши один гол та віддавши одну гольову передачу, тоді як Річардсон за 22 матчі відзначився лише одним голом.