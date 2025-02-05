Італія

Керманич прокоментував кубковий успіх.

Напередодні Болонья в рамках гостьового поєдинку чвертьфіналу Кубка Італії обіграла бергамаську Аталанту.

Аталанта — Болонья 0:1 Відео гола та огляд Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россоблу" Вінченцо Італьяно прокоментував виступ власної команди, яка вперше за 26 років історії клубу забезпечили досягнення такої високої стадії змагань.

"Сьогодні вся увага була зосереджена на цьому матчі, і ми знали, що минуло 26 років з того часу, як Болонья досягала півфіналу. Ми прагнули зробити це знову, і ми сказали собі, що хочемо увійти в історію. Нам це зрештою вдалось.

Ми були винагороджені голом Кастро, який вийшов на поле з неймовірним менталітетом переможця. Ми подолали цей складний раунд і дуже цьому тішимось.

Я був готовий робити заміни, але сказав хлопцям, щоб вони спочатку почекали і побачили заміни від Аталанти, щоб зрозуміти, що суперники можуть запропонувати. Як тільки ми побачили, як вони розташувались, ми вирішили випустити Кастро та інших. Якщо ви виходите на поле з таким бажанням, ви можете вигравати матчі.

Якщо щось дається легко, то це завдяки високому професіоналізму. Хлопці працюють дуже добре, і колектив починає зростати з кожним днем. Усі в клубі завжди готові нам допомогти, і я та мої співробітники почуваємось невимушено. Після деяких початкових труднощів ми подолали їх, і всі разом ми здобуваємо дуже хороші результати.

Знову вийти у фінал Кубка, після того, як я вже були там із Фіорентиною, було б фантастичним досвідом. Тепер ми чекаємо на нашого суперника у півфіналі і будемо готуватись, адже тепер наша мета — пройти ще далі", — заявив італійський фахівець.

Наступного суперника Болоньї в Кубку Італії визначить результат гри поміж Ювентусом та Емполі.