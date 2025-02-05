Італія

Але "россонері" від цієї угоди також із часом матимуть прибуток.

Парагвайський атакувальний півзахисник Уго Куенка відправився підкорювати Європу влітку 2022 року, коли в академії клубу Капіата його побачив італійський Мілан.

За основну команду "россонері" 20-річний виконавець так і не дебютував, хоча й перебував у заявці на гру проти римського Лаціо ще в рамках третього туру, після чого зазнав розриву литкового м’яза та вибув на тривалий термін.

Цієї ж зими ні Мілан, ані сам гравець вирішили не чекати на нові виклики долі на Сан-Сіро, і Куенка в якості вільного агента долучився до генуезького Дженоа.

Однак для цього Мілану довелось переривати дію його чинного контракту, а отже "грифони" домовлялись про вигідні для клубу футболіста умови.

Зійшлись на 50% від вартості наступного продажу, тоді як Уго отримав контракт до 2028 року.

На молодіжному рівні він устиг провести 11 матчів у поточному сезоні.