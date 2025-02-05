Італія

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють Мілан та римська Рома.

Мілан та римська Рома розіграють перепустку до півфіналу Кубка Італії на Сан Сіро.

Сержіу Консейсан, після нічиєї в дербі проти Інтера (1:1), використав із перших хвилин Фофана в центрі поля, тоді як Алекс Хіменес та Пулішич розташуються на флангах атаки.

Клаудіо Раньєрі, на тлі нічиєї проти Наполі (1:1), залучив до стартового складу Челіка та Гуммельса до лінії оборони, тоді як Салемакерс та Паредес зіграють у центрі поля, а Дібала долучиться до пари нападників. Артем Довбик знову на лаві для запасних.

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — А. Хіменес, Абрагам, Пулішич.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Габбія, Терраччано, Тіав, Камарда, Чуквезе, Феліш, С. Хіменес, Йович, Леау, Соттіль.



Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.