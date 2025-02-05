Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють Мілан та римська Рома.
Артем Довбик, Getty Images
05 лютого 2025, 21:17
Мілан та римська Рома розіграють перепустку до півфіналу Кубка Італії на Сан Сіро.
Сержіу Консейсан, після нічиєї в дербі проти Інтера (1:1), використав із перших хвилин Фофана в центрі поля, тоді як Алекс Хіменес та Пулішич розташуються на флангах атаки.
Клаудіо Раньєрі, на тлі нічиєї проти Наполі (1:1), залучив до стартового складу Челіка та Гуммельса до лінії оборони, тоді як Салемакерс та Паредес зіграють у центрі поля, а Дібала долучиться до пари нападників. Артем Довбик знову на лаві для запасних.
Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — А. Хіменес, Абрагам, Пулішич.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Бартезагі, Габбія, Терраччано, Тіав, Камарда, Чуквезе, Феліш, С. Хіменес, Йович, Леау, Соттіль.
Запасні: Де Марці, Голліні, Абдулхамід, Нельссон, Ренсх,Салах-Еддін, Сангаре, Гура-Дуат, Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Бальданці, Довбик, Ель Шаараві, Суле.
Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.
Гра Мілан — Рома почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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