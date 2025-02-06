Італія
06 лютого 2025, 00:03
Гола Довбика не вистачило Ромі для порятунку від кубкової поразки Мілану
Команду Клаудіо Раньєрі двічі засмутив нападник Теммі Абрагам, чий контракт і досі належить римлянам.
Мілан — Рома, Getty Images
06 лютого 2025, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Рома 3:1
Голи: Абрагам, 16, 42, Феліш, 72 — Довбик, 54
Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса (Соттіль, 90), Фофана, Рейндерс — А. Хіменес (Леау, 70), Абрагам (Феліш, 58), Пулішич (С. Хіменес, 59).
Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 46), Гуммельс (Нельссон, 80), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 80), Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.
Попередження: Коне