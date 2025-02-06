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Мілан — Рома 3:1
Голи: Абрагам, 16, 42, Феліш, 72 — Довбик, 54

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса (Соттіль, 90), Фофана, Рейндерс — А. Хіменес (Леау, 70), Абрагам (Феліш, 58), Пулішич (С. Хіменес, 59).

Рома: Свілар — Челік (Ренсх, 46), Гуммельс (Нельссон, 80), Ндіка — Салемакерс (Ель Шаараві, 80), Коне, Паредес, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Шомуродов.

Попередження: Коне