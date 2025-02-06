Контракт сербського форварда з "россонері" спливає влітку 2025 року.
Лука Йович, getty images
06 лютого 2025, 19:58
Нападник Мілана Лука Йович не планує змінювати клубну прописку цієї зими. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 27-річний серб отримав кілька варіантів для продовження кар'єри, включно з Італією, Туреччиною, Францією та росією, проте пріоритетом для гравця залишається продовження кар'єри в таборі "россонері".
Контракт Луки Йовича з Міланом спливає влітку 2025 року, і, як очікується, його не буде продовжено.
У поточному сезоні сербський форвард провів за "россонері" 101 хвилину в п'яти матчах, в яких він заробив одне попередження.