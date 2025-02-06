Італія

Контракт сербського форварда з "россонері" спливає влітку 2025 року.

Нападник Мілана Лука Йович не планує змінювати клубну прописку цієї зими. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний серб отримав кілька варіантів для продовження кар'єри, включно з Італією, Туреччиною, Францією та росією, проте пріоритетом для гравця залишається продовження кар'єри в таборі "россонері".

Контракт Луки Йовича з Міланом спливає влітку 2025 року, і, як очікується, його не буде продовжено.

У поточному сезоні сербський форвард провів за "россонері" 101 хвилину в п'яти матчах, в яких він заробив одне попередження.