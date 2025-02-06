Український хавбек може знову пограти в чемпіонаті Італії.
Віктор Коваленко, Getty Images
06 лютого 2025, 21:27
Колишній центральний півзахисник збірної України Віктор Коваленко перебуває в статусі вільного агента з того моменту, як бергамська Аталанта офіційно припинила з ним співпрацю влітку минулого року.
Як повідомляє журналіст Play Spor Ертан Сузгюн, 28-річний український хавбек отримав офіційну пропозицію від Емполі, за який він виступав на правах оренди в сезоні-2023/24.
За інформацією джерела, у підписанні Коваленка також зацікавлені клуби турецької Суперліги. Раніше з'являлася інформація про Коньяспор.
У минулому сезоні Віктор Коваленко провів за Емполі 17 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.