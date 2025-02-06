Італія
06 лютого 2025, 23:32
Фіорентина з дублем Кіна знищила Інтер
Перенесений матч чотирнадцятого туру італійської Серії A подарував нам першу за останні 17 матчів чемпіонату поразку команди Сімоне Індзагі.
Фіорентина — Інтер, Getty Images
06 лютого 2025, 23:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фіорентина — Інтер 3:0
Голи: Раньєрі, 60, Кін, 68, 89
Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Кольпані, 88) — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран (Катальді, 90+1) — Кін (Капріні, 90+2).
Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Дімарко, 69) — Думфріс, Фраттезі (Асллані, 83), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян (Арнаутович, 69), Аугусто (Таремі, 82) — Тюрам, Л. Мартінес.
Попередження: Кін