Італія

Фіорентина з дублем Кіна знищила Інтер

Перенесений матч чотирнадцятого туру італійської Серії A подарував нам першу за останні 17 матчів чемпіонату поразку команди Сімоне Індзагі.

Фіорентина — Інтер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Фіорентина — Інтер 3:0

Голи: Раньєрі, 60, Кін, 68, 89



Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Кольпані, 88) — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран (Катальді, 90+1) — Кін (Капріні, 90+2).



Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Дімарко, 69) — Думфріс, Фраттезі (Асллані, 83), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян (Арнаутович, 69), Аугусто (Таремі, 82) — Тюрам, Л. Мартінес.



Попередження: Кін