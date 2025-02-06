Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Фіорентина — Інтер 3:0
Голи: Раньєрі, 60, Кін, 68, 89

Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі, Госенс (Кольпані, 88) — Додо, Річардсон, Мандрагора, Парізі — Бельтран (Катальді, 90+1) — Кін (Капріні, 90+2).

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні (Дімарко, 69) — Думфріс, Фраттезі (Асллані, 83), Чалханоглу (Барелла, 69), Мхітарян (Арнаутович, 69), Аугусто (Таремі, 82) — Тюрам, Л. Мартінес.

Попередження: Кін