Італія

Перша з вересня індивідуальна нагорода для керманича Наполі.

На офіційному сайті італійської Серії А оголосили ім'я найкращого тренера турніру за підсумками січня.

Індивідуальна нагорода дісталася керманичу Наполі Антоніо Конте. Минулого місяця "адзуррі" під його керівництвом здобули чотири перемоги.

Antonio Conte è il Philadelphia Coach of the Month di gennaio 🪄🔥 pic.twitter.com/9q6QDXPo0I — Lega Serie A (@SerieA) February 7, 2025

У січні неаполітанці здолали Верону (2:0) та Ювентус (2:1) вдома, а також Фіорентину (3:0) й Аталанту (3:2) на виїзді.

Зазначимо, що 55-річного італійця визнали найкращим тренером Серії А й у вересні.