Перша з вересня індивідуальна нагорода для керманича Наполі.
Антоніо Конте, Getty Images
07 лютого 2025, 16:47
На офіційному сайті італійської Серії А оголосили ім'я найкращого тренера турніру за підсумками січня.
Індивідуальна нагорода дісталася керманичу Наполі Антоніо Конте. Минулого місяця "адзуррі" під його керівництвом здобули чотири перемоги.
У січні неаполітанці здолали Верону (2:0) та Ювентус (2:1) вдома, а також Фіорентину (3:0) й Аталанту (3:2) на виїзді.
Зазначимо, що 55-річного італійця визнали найкращим тренером Серії А й у вересні.