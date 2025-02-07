Італія

Гравець перебуває в статусі вільного агента з липня 2024-го року.

Центральний нападник Віссам Бен Єддер опинився в сфері інтересів Венеції, передає журналіст Ніколо Скіра.

Клуб Серії А веде переговори щодо підписання контракту з 34-річним французом. Йдеться про угоду до кінця сезону-2024/25 з опцією продовження на рік.

Із серпня 2019-го року до липня 2024-го Бен Єддер виступав за Монако. На його рахунку 118 голів і 34 асисти в 201 матчі всіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що Віссам отримав два роки в'язниці умовно за сексуальне насильство.