Франція

Раніше француз зізнався у алкогольній залежності.

Колишній нападник Монако та збірної Франції Віссам Бен Єддер отримав рішення суду Ніцци у справі про сексуальне насильство у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє RMC Sport.

Раніше була інформація, що прокурор вимагав засудити футболіста до двох років і шести місяців ув'язнення.

Однак суд виніс м'якше рішення 34-річному французу у вигляді двох умовних років позбавлення волі.

Крім цього, футболіст виплатить жертві компенсацію за моральну шкоду у розмірі п'яти тисяч євро.

Також зазначається, що за відмову підкоритися поліцейським Бен Єддер додатково оштрафований на п'ять тисяч євро і на півроку позбавлений водійських прав.

Додамо, що наприкінці грудня Віссам постане перед ще одним судом у справі про погрози та психологічне насильство — цього разу стосовно колишньої дружини.

Раніше Бен Єддер зізнався в алкогольній залежності.