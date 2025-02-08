Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 7 лютого 2025 року.

У рамках 24 туру італійської Серії А Комо на власному полі поступився туринському Ювентусу.

Команда Тіаго Мотти відкрила рахунок посеред першого тайму, проте навіть до перерви не змогла втримати перевагу.

У другій половині матчу господарі домінували в плані кількості атак на чужі ворота, проте зрештою поступились через пенальті на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Ювентус у рамках 24 туру італійської Серії А-2024/25:

Комо — Ювентус 1:2

Голи: Діао, 45+1 - Коло Муані, 34, 89 (пен)

Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Доссена, Вальє (ван дер Бремпт, 73) — Перроне, Да Кунья (Енгельгардт, 79) — Стрефецца, Пас, Діао (Дувікас, 73) — Кутроне (Іконе, 63)

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Келлі, 46) — Локателлі (Тюрам, 61), Копмейнерс (Луїс, 61) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 77), Маккенні, Їлдиз (Мбангула, 67) — Коло Муані

Попередження: Вальє, Стрефецца, Стрефецца, Гольданіга — Савона