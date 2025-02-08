Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 7 лютого 2025 року.
Комо — Ювентус, Getty Images
08 лютого 2025, 09:20
У рамках 24 туру італійської Серії А Комо на власному полі поступився туринському Ювентусу.
Команда Тіаго Мотти відкрила рахунок посеред першого тайму, проте навіть до перерви не змогла втримати перевагу.
У другій половині матчу господарі домінували в плані кількості атак на чужі ворота, проте зрештою поступились через пенальті на останніх хвилинах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Комо — Ювентус у рамках 24 туру італійської Серії А-2024/25:
Комо — Ювентус 1:2
Голи: Діао, 45+1 - Коло Муані, 34, 89 (пен)
Комо: Бюте — Смолчич, Гольданіга, Доссена, Вальє (ван дер Бремпт, 73) — Перроне, Да Кунья (Енгельгардт, 79) — Стрефецца, Пас, Діао (Дувікас, 73) — Кутроне (Іконе, 63)
Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона (Келлі, 46) — Локателлі (Тюрам, 61), Копмейнерс (Луїс, 61) — Гонсалес (Фернандеш Консейсан, 77), Маккенні, Їлдиз (Мбангула, 67) — Коло Муані
Попередження: Вальє, Стрефецца, Стрефецца, Гольданіга — Савона