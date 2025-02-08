Італія

Впевнена звитяга підопічних Джан П'єро Гасперіні.

На Стадіо Маркантоніо Бентегоді в рамках 24-го туру італійської Серії А-2024/25 Верона приймала Аталанту.

Ще за підсумками першого тайму гості сформували комфортну для себе перевагу зусиллями Матео Ретегі (хет-трик) та Едерсона. У другій половині поєдинку Ретегі відзначився голом вчетверте, оформивши покер. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував розгром господарів поля.

Верона з 23-ма очками йде 14-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Аталанта з 50-ма заліковими балами перебуває на третій сходинці.

Верона — Аталанта 0:5

Голи: Ретегі, 21, 25, 44, 56, Едерсон, 37

Верона: Монтіпо — Данилюк (Валентіні, 69), Коппола, Гіларді — Чачуа, Ньяссе, Бернеде (Давідович, 62), Брадарич (Оєгоке, 62) — Суслов (Ламбурд, 80) — Москера, Сарр (Кастанос, 62)

Аталанта: Патрісіу — Пош, Гін, Джимсіті (Толой, 59) — Куадрадо, де Рон (Сулемана, 72), Едерсон (Пашалич, 59), Дзаппакоста (Палестра, 82) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 46), Самарджич — Ретегі

Попередження: Ньяссе, Гіларді — Сулемана