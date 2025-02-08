Італія

"Россонері" здобули три очки, тимчасово втративши Фікайо Томорі.

На Стадіо Карло Кастеллані в рамках 24-го туру італійської Серії А-2024/25 Емполі приймав Мілан.

Команди не порадували голами в першому таймі поєдинку. У другій половині зустрічі вони обмінялися вилученнями, після чого Рафаель Леау вивів гостей вперед. Пізніше Сантьяго Хіменес подвоїв перевагу "россонері", відзначившись дебютним голом у футболці нового для себе клубу. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував поразку господарів поля.

Емполі з 21-м заліковим балом іде 17-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Мілан із 38-ма очками перебуває на сьомій сходинці.

Емполі — Мілан 0:2

Голи: Леау, 68, С. Хіменес, 76

Емполі: Васкес — Де Шильйо, Мар'януччі, Віті (Гоглічідзе, 28) — Г'ясі, Гендерсон (Куаме, 70), Грассі (Баччі, 80), Пеццелла — Еспозіто (Конате, 80), Какаче — Коломбо (Журковські, 70)

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана (Пулішич, 46), Рейндерс (Тіав, 69) — А. Хіменес (Леау, 46), Абрагам (С. Хіменес, 46), Феліш (Терраччано, 84)

Попередження: Гендерсон, Грассі — Феліш, Томорі, С. Хіменес

Вилучення: Мар'януччі, 65 — Томорі, 55 (друге попередження)