Завершився матч чемпіонату Італії.
Торіно - Дженоа, Getty Images
08 лютого 2025, 23:49
У рамках 24-го туру Серії А Торіно на своєму полі приймав Дженоа.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Торіно — Дженоа 1:1
Голи: Торсбю (аг), 45+2 - Пінамонті, 68
Торіно: Мілінкович-Савич — Лазаро (Бірагі, 72), Валюкевич, Маріпан, Коко, Соса (Педерсен, 72) — Влашич (Санабрія, 85), Річчі, Тамез (Гінейтіс, 30), Карамо (Казадеї, 72) — Адамс
Дженоа: Леалі — Сабеллі, Васкес, Маттурро, Мартін — Торсбю, Бадель (Мазіні, 61), Френдруп — Олівейра (Мессіас, 52), Пінамонті (Екубан, 78), Міретті (Дзанолі, 52)
Попередження: Коко, Річчі — Мессіас, Маттурро.