У рамках 24-го туру Серії А Торіно на своєму полі приймав Дженоа.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1. 

Торіно — Дженоа 1:1
Голи: Торсбю (аг), 45+2 -  Пінамонті, 68

Торіно: Мілінкович-Савич — Лазаро (Бірагі, 72), Валюкевич, Маріпан, Коко, Соса (Педерсен, 72) — Влашич (Санабрія, 85), Річчі, Тамез (Гінейтіс, 30), Карамо (Казадеї, 72) — Адамс

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Васкес, Маттурро, Мартін — Торсбю, Бадель (Мазіні, 61), Френдруп — Олівейра (Мессіас, 52), Пінамонті (Екубан, 78), Міретті (Дзанолі, 52)

Попередження: Коко, Річчі — Мессіас, Маттурро. 