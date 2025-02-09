Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 9 лютого 2025 року.
Венеція — Рома, Getty Images
09 лютого 2025, 16:58
У рамках 24-го туру італійської Серії А Рома здобула мінімальну перемогу над Венецією з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цьому матчі забив Пауло Дібала, реалізувавши пенальті на 57-й хвилині, що забезпечило "вовкам" три очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Венеція — Рома у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25:
Венеція — Рома 0:1
Гол: Дібала, 57 (пен)
Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Маркандаллі — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон (Стейн Б'яркасон, 71) — Єбоа (Орістаніо, 58), Філа
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх (Салемакерс, 46), -, Крістанте, Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 68), Ель Шаараві (Пізіллі, 58) — Довбик (Шомуродов, 90)
Попередження: Філа, Конде — Гурна-Дуат, Ндіка, Челік