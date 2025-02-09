Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 9 лютого 2025 року.

У рамках 24-го туру італійської Серії А Рома здобула мінімальну перемогу над Венецією з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цьому матчі забив Пауло Дібала, реалізувавши пенальті на 57-й хвилині, що забезпечило "вовкам" три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Венеція — Рома у рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25:

Венеція — Рома 0:1

Гол: Дібала, 57 (пен)

Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Маркандаллі — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон (Стейн Б'яркасон, 71) — Єбоа (Орістаніо, 58), Філа

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх (Салемакерс, 46), -, Крістанте, Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 68), Ель Шаараві (Пізіллі, 58) — Довбик (Шомуродов, 90)

Попередження: Філа, Конде — Гурна-Дуат, Ндіка, Челік