Італія

Римляни вперше за рік виграли два матчі чемпіонату в гостях поспіль.

У рамках 24-го туру італійської Серії А римська Рома вирушила у гості до Венеції, де зуміла здобути мінімальну перемогу.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Пауло Дібала, який реалізував пенальті на 57-й хвилині зустрічі та приніс до активу "вовків" три очки.

Артем Довбик, у свою чергу, з'явився на полі з перших хвилин і був замінений вже наприкінці другого тайму.

Венеція — Рома 0:1

Гол: Дібала, 57 (пен)

Венеція: Раду — Канде, Ідзес, Маркандаллі — Дзербін, Перес, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Еллертссон (Стейн Б'яркасон, 71) — Єбоа (Орістаніо, 58), Філа

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Ренсх (Салемакерс, 46), -, Крістанте, Анхеліньйо — Дібала (Бальданці, 68), Ель Шаараві (Пізіллі, 58) — Довбик (Шомуродов, 90)

Попередження: Філа, Конде — Гурна-Дуат, Ндіка, Челік