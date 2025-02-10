Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 10 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 24-го туру італійської Серії А-2024/25 Інтер на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 10 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після завершення перенесеної зустрічі 14-го туру Серії А минулого четверга, Інтер знову протистоятиме Фіорентині сьогодні ввечері. На Стадіо Артеміо Франкі у Флоренції міланський гранд зазнав лише другої поразки в ході поточної кампанії чемпіонату Італії, вперше з травня 2019-го року поступившись із різницею в три голи.

Таким чином перервалася 17-матчева серія "нерадзуррі" без поразок у турнірі. Підопічні Сімоне Індзагі спробують реабілітуватися за несподівану значну невдачу вже перед своїми вболівальниками. Потенційний другий поспіль матч без перемоги може сильно вдарити по амбіціях Інтера, націленого на захист чемпіонського титулу.

Домашня звитяга з рахунком 3:0 допомогла колективу Раффаеле Палладіно покращити своє становище в боротьбі за місце в зоні виходу до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Ще один успіх дозволить Фіорентині знову обійти в турнірній таблиці Ювентус і Лаціо за підсумками 24-го туру, опинившись на четвертій сходинці.

Від початку минулої кампанії Інтер у 30-ти матчах чемпіонату Італії на власному полі зазнав лише двох поразок і святкував перемогу в 21-му випадку. Наполі вчора оступився, на Стадіо Дієго Армандо Марадона не впоравшись з Удінезе (1:1), і створив для "нерадзуррі" чудову можливість зменшити різницю в залікових балах до одного.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Зелінські, Залевські — Тюрам, Мартінес

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі, Госенс — Адлі, Мандрагора — Бельтран, Кольпані, Дзаніоло — Кін

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