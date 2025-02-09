У клубі вирішили повернути італійця.
Алессандро Неста, getty images
09 лютого 2025, 20:29
У Монці вирішили повернути Алессандро Несту на посаду головного тренера. 48-річного фахівця відправили у відставку наприкінці грудня на тлі невдалих результатів.
Місце знаменитого ексзахисника зайняв Сальваторе Боккетті, якому тепер загрожує звільнення, доповідає інсайдер Джанлука ді Марціо.
За даними того ж джерела, у клубі вже ухвалили рішення повернути Несту — не вистачає лише офіційного підтвердження, яке має відбутися незабаром.
Монца посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії А з 13 набраними очками після 24 турів. У нещодавньому поєдинку з Лаціо команда зазнала нищівної поразки (1:5), що, схоже, коштуватиме Сальваторе Боккетті роботи.