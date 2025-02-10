Італія

І навіщо тільки звільняли?

Італійська Монца на своїх офіційних ресурсах оголосила про чергову зміну головного тренера за ходом поточного сезону.

Від початку кампанії "червоно-білі" демонстрували погані результати, тому зрештою після 20 зіграних матчів звільнили 48-річного Алессандро Несту з посади на чолі колективу.

Замість нього перед Різдвом клуб призначив 38-річного Сальваторе Боккетті, проте з новим керманичем клуб протримався ще менше — усього сім матчів, шість із яких були програні суперникам.

Зрештою, Монца змінила свою позицію, і замість Боккетті був знову призначений Алессандро Неста, який тепер має рятувати команду із ще гіршого становища, аніж її залишив.

"Червоно-білі" йдуть на останній, двадцятій, сходинці турнірної таблиці з 13 очками після 24 зіграних матчів та мають відставання від найближчого конкурента в хоча б трохи безпечній зоні у вісім залікових балів.