Італія

Форвард Інтера залишив поле у першому таймі.

Маркус Тюрам у матчі з Фіорентиною, Getty Images

Маркус Тюрам у матчі з Фіорентиною, Getty Images

У рамках 24-го туру італійської Серії А міланський Інтер зустрівся на власному полі з Фіорентиною.

Протягом цього протистояння нападник "нерадзуррі" Маркус Тюрам отримав травму, через яку він не зміг продовжити гру.

Сталося це на 28-й хвилині — замість 27-річного француза на поле вийшов Марко Арнаутович, який у підсумку відзначився голом у другому таймі.

У поточному сезоні Маркус Тюрам провів за Інтер 32 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.