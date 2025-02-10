Італія

Команда Раффаеле Палладіно перемагала три матчі поспіль, але потім завітала на Джузеппе Меацца.

За ходом футбольного сезону ми в принципі не є застрахованими від того, аби стикатись із різними доволі цікавими ситуаціями. Наприклад, минулого тижня в четвер пізно ввечері всі поціновувачі італійського футболу спостерігали, як догравався матч чотирнадцятого туру Серії A на Артеміо Франкі поміж Фіорентиною та міланським Інтером, і якщо дивились чи цікавились, то знаєте, що він завершився несподіваним розгромом "змій" із рахунком 3:0.

І вже за чотири доби після цього цим двом командам доводилось зустрічатись знову, але вже на Джузеппе Меацца в рамках другого туру, що також давало цій зустрічі геть інший контекст. По-перше, усі пригадали, що в фулбека Інтера Дензела Думфріса є дискваліфікація на цю гру, а по-друге всі зимові трансфери обох команд могли потрапити до заявки, тож підхід до побудови гри мав теж змінитись.

Хоча перший тайм ми ніби дивились у вигляді копії того, що був кілька днів тому у Флоренції. Знову Фіо невпевнено починає гру, знову Інтер домінує на м’ячі, знову "нерадзуррі" створюють достатньо моментів біля чужих воріт, і знову не можуть забити гол. Ще й Тюрама через пошкодження втратили в підсумку посеред першої половини зустрічі.

Проте, як тільки на полі замість французького нападника з’явився Арнаутович, так одразу ж господарі й забили. Щоправда, без участі австрійця, а от бригада арбітрів постаралась на повну — боковий не побачив, що Бастоні не встиг подати з лівого флангу до виходу м’яча за лицьову, після чого Інтер заробив кутовий, із якого пішла подача Чалханоглу до воротарського, а Понграчич зрізав м’яч головою в сітку власних воріт. Проте VAR відмотати цей епізод назад уже не міг, тож головний арбітр пішов роздавати картки тренерам, які одразу розжарілись.

Утім, "лілії" в підсумку отримали можливість дуже швидко загубити в пам’яті цей прикрий епізод, бо наприкінці першого тайму VAR таки втрутився в гру, коли мав на це право, і головному арбітру підказали, що Дарміан зіграв рукою в спробі заблокувати удар головою Госенса з подачі в район лівої стійки воріт господарів. Мандаргора впевненим ударом у лівий верхній кут відправив нас на перерву за рівного рахунку.

І що також кинулось у вічі в цій грі, так це те, що Фіорентина на другу половину ніби й не виходила з планами щось вигадати біля чужого штрафного. Чи не жодної небезпеки в підсумку біля володінь Зоммера гості до кінця гри так і не створили, тоді як Інтер охоче займався марнотратством у своїх атаках, але спочатку все ж таки забив удруге. Арнаутовичу на 52 хвилині ніхто не завадив пробити головою з подачі Аугусто з лівого флангу.

Надалі ми більше спостерігали за тим, як команда Сімоне Індзагі намагається забити втретє, тоді як гості постійно шукали щастя в дальніх передачах на швидкі фланги, але й близько не підійшли до хоча б якогось успіху в плані атаки. Тим не менш, маючи помітну перевагу, радість від перемоги Індзагі взагалі не приховував.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в туринського Ювентуса, а Фіорентина прийматиме Комо.— Фіорентина 2:1Понграчич, 28 (авт.), Арнаутович, 52 — Мандрагора, 44 (пен.)Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Залевські, 65) — Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Зелінські, 46), Мхітарян (Фраттезі, 64), Аугусто — Тюрам (Арнаутович, 28, Таремі, 77), Л. Мартінес.де Хеа — Морено (Фаджолі, 66), Понграчич, Раньєрі, Госенс — Річардсон (Катальді, 62), Мандрагора (Гудмундссон, 80) — Додо, Бельтран (Дзаніоло, 66), Парізі (Фолоруншо, 62) — Кін.Попередження: Мхітарян, Залевські, Барелла — Річардсон, Кін