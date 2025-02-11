Італія

Український хавбек знайшов собі новий "старий" клуб.

Емполі офіційно оголосив про підписання колишнього центрального півзахисника збірної України Віктора Коваленка, який перебував без клубу починаючи з літа 2024 року після припинення контракту з бергамською Аталантою.

Перехід 28-річного українця до табору одного з аутсайдерів італійської Серії А відбувся на правах вільного агента.

За даними порталу Transfermarkt, Віктор підписав із Емполі короткостроковий контракт до кінця поточної кампанії.

🤳 Ciao tifosi azzurri, sono felice di tornare a casa💪 pic.twitter.com/Ho0dto58wU — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) February 11, 2025

Нагадаємо, у минулому сезоні Віктор Коваленко виступав за Емполі на правах оренди, зігравши 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.