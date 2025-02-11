Український хавбек знайшов собі новий "старий" клуб.
Віктор Коваленко, ФК Емполі
11 лютого 2025, 18:11
Емполі офіційно оголосив про підписання колишнього центрального півзахисника збірної України Віктора Коваленка, який перебував без клубу починаючи з літа 2024 року після припинення контракту з бергамською Аталантою.
Перехід 28-річного українця до табору одного з аутсайдерів італійської Серії А відбувся на правах вільного агента.
За даними порталу Transfermarkt, Віктор підписав із Емполі короткостроковий контракт до кінця поточної кампанії.
Нагадаємо, у минулому сезоні Віктор Коваленко виступав за Емполі на правах оренди, зігравши 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.