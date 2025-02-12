Італія

Поточна угода американця з "россонері" спливає влітку 2027 року.

Атакуючий півзахисник Мілана Крістіан Пулішич найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 26-річний американець знаходиться за крок від підписання нового контракту з "россонері" до літа 2029 року.

За інформацією джерела, за новим контрактом зарплата Пулішича має скласти 5 мільйонів євро на рік. Його поточна угода спливає влітку 2027 року.

У поточному сезоні Крістіан Пулішич провів за Мілан 30 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 9 результативних передач.