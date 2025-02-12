Італія

Ексгравець Шахтаря травмувався у матчі Наполі проти Удінезе.

У рамках 24-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі зіграв унічию з Удінезе (1:1).

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, у цьому протистоянні пошкодження отримав нападник команди Давід Нерес, якого було замінено наприкінці другого тайму на Ноа Окафора.

Зазначається, що медичне обстеження виявило у 27-річного бразильця пошкодження напівперетинчастого м’яза лівого стегна.

За інформацією Sky Sports, Нерес пропустить через цю травму близько 40 днів.

У поточному сезоні колишній гравець донецького Шахтаря провів за Наполі 24 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.