Ексгравець Шахтаря травмувався у матчі Наполі проти Удінезе.
Давід Нерес, Getty images
12 лютого 2025, 22:00
У рамках 24-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі зіграв унічию з Удінезе (1:1).
Як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, у цьому протистоянні пошкодження отримав нападник команди Давід Нерес, якого було замінено наприкінці другого тайму на Ноа Окафора.
Зазначається, що медичне обстеження виявило у 27-річного бразильця пошкодження напівперетинчастого м’яза лівого стегна.
За інформацією Sky Sports, Нерес пропустить через цю травму близько 40 днів.
У поточному сезоні колишній гравець донецького Шахтаря провів за Наполі 24 матчі, в яких він забив 3 голи та віддав 8 результативних передач.