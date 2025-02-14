Італія

Італійці не хочуть підписувати французького ветерана.

Колишній півзахисник туринського Ювентуса, Манчестер Юнайтед та збірної Франції Поль Погба міг відновити свої виступи в італійській Серії А. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, Фіорентина була зацікавлена у 31-річному французі. Сторони провели кілька зустрічей, але в підсумку керівництво "фіалок" відмовилося від підписання контракту зі скандальним півзахисником через сумніви в його фізичній готовності.

Наразі Погба перебуває у статусі вільного агента.