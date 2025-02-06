Франція

Пріоритетом для іменитого француза є продовження кар'єри у Європі.

Колишній центральний півзахисник збірної Франції, Манчестер Юнайтед і Ювентуса Поль Погба продовжує перебувати у пошуках нового клубу після того, як туринці розірвали з ним контракт за обопільною згодою сторін у листопаді 2024 року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, марсельський Олімпік продовжує зберігати інтерес до підписання 31-річного француза, який наразі перебуває в статусі вільного агента.

За інформацією джерела, незважаючи на отримані вигідні у фінансовому плані пропозиції з Саудівської Аравії та США, пріоритетом для Погба є залишитися у Європі.

Нагадаємо, раніше спортивний директор французького Марселя Медхі Бенатья висловився про можливе підписання Поля Погба.