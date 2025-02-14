Результативний матч на Стадіо Ренато Далл'Ара.
Болонья — Торіно, getty images
14 лютого 2025, 23:53
У рамках 25-го туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Торіно.
Протягом матчу команди обміняли двома забитими голами, але долю протистояння визначив автогол Крістіано Бірагі, який прийшовся на 90 хвилину протистояння.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Болоньї з рахунком 3:2.
Болонья — Торіно 3:2
Голи: Ндоє, 20, 70 (пен), Бірагі (аг), 90 - Влашич, 37, Ельмас, 65
Болонья: Скорупські — Гольм (Калабрія, 87), Беукема, Лукумі (Казале, 46), Міранда — Фройлер, Моро (Ебішер, 87), Побега (Фаббіан, 82) — Ндоє, Кастро, Домінгес (Камб'ягі, 77)
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Педерсен, 54), Маріпан, Коко, Соса (Бірагі, 81) — Казадеї, Лінетті (Ельмас, 62) — Лазаро (Мазіна, 81), Влашич, Карамо (Гінейтіс, 62) — Адамс
Попередження: Лінетті, Карамо, Гінейтіс, Мазіна