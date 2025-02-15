Італія

Рідко, коли подібне добре закінчується для Роми.

Аргентинський нападник Пауло Дібала вийшов у стартовому складі італійської Роми на перший матч попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА проти португальського Порту.

Однак присутність 31-річного виконавця на футбольному полі була короткочасною й на 39 хвилині його замінили через пошкодження на Томмазо Бальданці.

Обстеження гравця після гри не виявили серйозних ушкоджень, що залишає сподівання на те, що лідер атаки Роми повернеться до матчу-відповіді наступного тижня.

Проте в грі 25 туру чемпіонату Італії цими вихідними на полі Парми його очікувати не варто — головний тренер Клаудіо Раньєрі не має бажання ризикувати, тому навряд чи долучить аргентинця навіть до заявки команди на гру.

У цьому сезоні на рахунку Дібали шість голів та три гольові передачі в 30 матчах.

Матч Парма — Рома відбудеться 16 лютого, о 19:00.