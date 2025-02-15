Італія

Італійський клуб задоволений англійським захисником.

Італійський Мілан збирається викупити контракт правого фулбека Кайла Вокера у Манчестер Сіті. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 34-річний англієць задоволений своїми першими тижнями в Мілані і хоче продовжити кар'єру в італійському клубі.

Зазначається, що "россонері" володіють правом викупу Вокера за 5 млн. євро і збираються активувати цю опцію. При цьому керівництво Мілану також може попросити Манчестер Сіті про невелику знижку.

Кайл Вокер встиг відіграти за Мілан чотири матчі.