Італія

Півзахисник Емполі очікує на можливість зіграти.

Український атакувальний півзахисник Віктор Коваленко цієї зими повернувся поновив клубну кар’єру на тлі півріччя перебування в статусі вільного агента після розставання з бергамаською Аталантою, знову приєднавшись до складу Емполі, де до цього провів сезон на правах оренди.

29-річний виконавець провів кілька тренувань у складі "адзуррі" в контексті підготовки до гостьового матчу проти фріульского Удінезе в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A, і вважає, що вже готовий повертатись до великої гри.

"Я почуваюсь добре у фізичному плані й я щасливий повернутись до Емполі. Хочу допомогти команді.

Ці дні ми працювали як завжди. Ми сподіваємось виграти в Удіне, і особисто я сподіваюсь, що тренер дасть мені кілька хвилин.

Я багато тренувався в останні місяці, бо знаю про свої м'язові проблеми, тому я багато працював над цим. Я готовий до гри.

Мета на найближчий час? Допомагати команді перемагати й забезпечити порятунок Емполі від вильоту — найважливіше завдання", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що контракт Коваленка розрахований лише до завершення поточної кампанії.

Матч Удінезе — Емполі відбудеться 16 лютого, о 16:00.