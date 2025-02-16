Італія

На нас чекає "Derby d'Italia".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта висловився напередодні центрального матчу 25-го туру італійської Серії А з Інтером. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Це дуже важливий матч, ми повинні бути добре організовані в обороні, ефективно грати у перехідних фазах та працювати як команда з першої до останньої хвилини. Нам доведеться як оборонятися, так і атакувати як команда, приділяючи велику увагу переходам та стандартам.

Стандарти є важливим аспектом гри, ми завжди їх детально готуємо. Ми повинні бути сильні, особливо в плані нашого настрою, як з точки зору забивання голів, так і з точки зору захисту наших воріт

Ми завжди шукаємо перемогу, це наша робота — готуватися, робити все правильно, щоб домогтися успіху. Але для цього ми повинні заслужити на неї, викластися на полі як команда, щоб конкурувати з найсильнішим суперником, якого ми зустрінемо. У таких матчах, найважливішому в нашому чемпіонаті, ми повинні показати великі речі: добре захищатися, швидко переходити з оборони в атаку, демонструвати правильний настрій і бути командою з першої до останньої хвилини. Що б не відбувалося на полі ми повинні бути згуртовані", — заявив Мотта.

Матч між Ювентусом та Інтером відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.