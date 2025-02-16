Італія

Мексиканець добре стартував в Мілані.

Новоспечений нападник Мілана Сантьяго Хіменес, який відзначився переможним голом у матчі 25-го туру італійської Серії А з Вероною (1:0), повторив досягнення українця Андрія Шевченка та Крістіана Пулішича. Про це повідомляє Opta Sport.

За інформацією джерела, 23-річний мексиканець — лише третій футболіст в епоху трьох очок за перемогу (з 1994 року), який забив у двох перших матчах за Мілан у чемпіонаті Італії. Раніше це вдавалося тільки Андрію Шевченку та Крістіану Пулішичу.

Нагагадаємо, Хіменес перейшов в Мілан з роттердамського Феєнорда на початку лютого за 32 млн. євро.

Цього сезону Сантьяго Хіменес відіграв за Мілан чотири матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.