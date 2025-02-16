Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 15 лютого 2025 року.

Мілан у рамках 25-го туру Серії А-2024/25 на власному полі переграв Верону.

Долю матчу на користь команди Сержіу Консейсана вирішив усього один результативний удар — та й той відбувся у заключній частині протистояння.

Решту часу "россонері" мали відчутну перевагу в атаці, проте реалізація знову залишала бажати кращого.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Верона в рамках 25-го туру Серії А-2024/25:

Мілан — Верона 1:0

Гол: С. Хіменес, 75

Мілан: Меньян — Вокер (А. Хіменес, 46), Тіав, Габбія, Ернандес — Фофана (Пулішич, 68), Муса — Соттіль (Леау, 46), Рейндерс, Феліш — С. Хіменес (Абрагам, 82)

Верона: Монтіпо — Валентіні, Коппола, Давідович — Чачуа, Дуда, Ньяссе (Оєгоке, 84), Брадарич (Бернеде, 84) — Кастанос (Лазович, 62) — Суслов (Сіссе, 84), Сарр (Москера, 68)

Попередження: Муса, А. Хіменес, С. Хіменес — Коппола, Ньяссе, Брадарич, Дуда.