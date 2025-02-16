Італія

Француз щасливий в Мілані.

Лівий фулбек італійського Мілана Тео Ернандес хоче залишитися у своєму нинішньому клубі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 27-річний француз очікує від керівництва "россонері" пропозицію щодо продовження його контракту.

Зазначається, в разі якщо Мілан все ж таки вирішить продати Ернандеса в літнє трансферне вікно, то футболіст розглядатиме пропозиції тільки з топ-клубів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 33 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.