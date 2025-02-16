Лівий фулбек італійського Мілана Тео Ернандес хоче залишитися у своєму нинішньому клубі. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 27-річний француз очікує від керівництва "россонері" пропозицію щодо продовження його контракту.
Зазначається, в разі якщо Мілан все ж таки вирішить продати Ернандеса в літнє трансферне вікно, то футболіст розглядатиме пропозиції тільки з топ-клубів.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 33 матчі, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Мілан може продати Леау або Ернандеса з метою викупу Феліша.