Команди оголосили свої стартові склади на вечірнє протистояння.
Артем Довбик, Getty Images
16 лютого 2025, 18:32
Рома в рамках 25-го туру італійської Серії А гостює в Парми на Стадіо Енніо Тардіні.
Парма — Рома. Анонс і прогноз на матч Серії А 16.02.2025
У стартовому складі "джаллороссі" не знайшлося місця для центрального нападника Артема Довбика.
Зазначимо, що зараз на рахунку 27-річного українця 13 голів і чотири асисти в 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Поєдинок Парма — Рома розпочнеться о 19:00 за київським часом.