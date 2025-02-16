Італія

Команди оголосили свої стартові склади на вечірнє протистояння.

Рома в рамках 25-го туру італійської Серії А гостює в Парми на Стадіо Енніо Тардіні.

Парма — Рома. Анонс і прогноз на матч Серії А 16.02.2025

У стартовому складі "джаллороссі" не знайшлося місця для центрального нападника Артема Довбика.

Зазначимо, що зараз на рахунку 27-річного українця 13 голів і чотири асисти в 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Поєдинок Парма — Рома розпочнеться о 19:00 за київським часом.