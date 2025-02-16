Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 16 лютого, розпочавшись о 19:00.

У рамках 25-го туру італійської Серії А-2024/25 Парма на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО, 19:00. СТАДІО ЕННІО ТАРДІНІ, ПАРМА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після втрати перемоги в першому матчі 1/16 фіналу плей-оф оновленої Ліги Європи Рома зустрінеться з Пармою, намагаючись продовжити свою наразі не надто вдалу боротьбу за місця в зоні єврокубків на наступний сезон. Теоретично, "джаллороссі" могли б зачепитися бодай за шосту сходинку, але для цього в подібних до сьогоднішнього матчах вкрай важливо досягати максимуму.

Тижнем раніше столичний клуб вперше з лютого 2024 року здобув другу поспіль виїзну перемогу в чемпіонаті Італії, завдяки голу Пауло Дібали з пенальті здолавши Венецію (1:0) на П'єр Луїджі Пенцо. Ближче до завершення грудня команда Клаудіо Раньєрі розтрощив Парму вдома (5:0), але навряд чи "джаллоблу" допустять настільки невдалого розвитку подій уже на власному полі.

У минулому турі колектив Фабіо Пекк'ї на виїзді з рахунком 2:1 поступилася Кальярі в протистоянні претендентів на виліт до Серії Б, зазнавши третьої поспіль поразки. Парма набрала всього п'ять залікових балів в останніх десяти поєдинках турніру, що погіршило шанси клубу втриматися серед "еліти". Ще одна значна невдача цілком може коштувати нинішньому головному тренеру його посади.

В останніх десяти домашніх матчах проти "джаллороссі" в Серії А "джаллоблу" здобули три перемоги, в одному випадку поділивши з ними очки, тож вони сподіватимуться принаймні дати їм бій сьогодні. Тим не менш, попри все ще далеко не найкращі виступи поза власним полем, підопічні Раньєрі мають ще раз здолати кризову команду Пекк'ї.

За версією букмекерів, Рома є фаворитом майбутнього протистояння. Так, на перемогу гостей пропонується коефіцієнт 2.10, тоді як потенційний успіх Парми оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко, Болоґг, Валері — Естевес, Бернабе — Ман, Зом, Канчельєрі — Бонні

Рома: Свілар — Манчіні, Нельссон, Ндіка — Челік, Коне, Гурна-Дуат, Анхеліньйо — Бальданці, Пеллегріні — Довбик

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