Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та міланський Інтер.

Туринський Ювентус та міланський Інтер зіграють у Derby d'Italia на Альянц Стедіум у рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії A.

Тіаго Мотта, після перемоги над нідерландським ПСВ (2:1), залучив до стартового складу Савону ліворуч у захисті, тоді як Тюрам та Копмейнерс гратимуть у опорній зоні, а Консейсан розташуються на правому фланзі атаки.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Фіорентиною (2:1), використав із перших хвилин Думфріса та Дімарко на флангах, тоді як Таремі долучиться до атаки.

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Савона — Тюрам, Копмейнерс — Консейсан, Маккенні, Гонсалес — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Альберто, Келлі, Камб’язо, Рухі, Локателлі, Влахович, Їлдиз, Мбангула.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Л. Мартінес.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Тюрам, Корреа, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Дарміан, Залевські.



Гра Ювентус — Інтер почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.